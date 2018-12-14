14 Aralık 2018, 19:14
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Arnavutluk - Türkiye Maçının Oynanacağı Stat Belli Oldu

Arnavutluk - Türkiye Maçının Oynanacağı Stat Belli Oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun ilk haftasında Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı maçın İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun ilk haftasında Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı maçın İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Arnavutluk'un İşkodra kentinde bulunan Loro Boriçi Stadyumu'nda 22 Mart 2019 Cuma günü oynanacak Arnavutluk - Türkiye müsabakası, TSİ 22.45'te başlayacak.  

Ay yıldızlılar, gruptaki ilk iç saha maçını ise Moldova ile 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 20.00'de oynayacak. Futbol,A Milli Futbol Takımı,Arnavutluk,Türkiye
14 Aralık 2018 Cuma 19:14



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