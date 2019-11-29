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Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu

Arnavutluk'ta 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin ardından akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur ve fırtına depremzedelerin çadırlarını dağıttı.

29.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:55Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu

Arnavutluk'ta 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin ardından akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur ve fırtına depremzedelerin çadırlarını dağıttı.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 46'ya yükselmiş, 700'den fazla kişide yaralanmıştı. Depremde evleri yıkılan depremzedeler için Durs şehir stadına kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmişti. Gece yağmaya başlayan sağanak yağmur ardından fırtınanın çıkmasıyla birlikte depremzedelerin çadırlarının zarar gördüğü belirtildi. Fırtına ardından depremzedelerin oteller, kapalı stad, okullar ve kültür merkezlerine alındığı belirtildi.

Ayrıca yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyururken, Arnavut yardım ekiplerine Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen ekiplerin de destek verdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Çadırların fırtınaya yakalanması

-Arnavutluk'taki İtalyan ekiplerin yardım çalışmalarından görüntü



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Kaynak: DHA

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