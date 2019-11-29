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Arnavutluk'u vuran depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutluk depremine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

29.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:53Arnavutluk'u vuran depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
depremine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Arnavutluk, Salı gecesi meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. sonucu 49 kişinin hayatını kaybettiği ve dahil pek çok ülkenin yardım eli uzattığı ülkede yaşanan depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Başkent Tiran'da bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Bir avize ve aydınlatma dükkanının iç kısmını gösteren görüntülerde onlarca avize saniyelerce sallanıyor. Depremin uzun sürdüğü anlaşılan görüntülerde dükkanın bahçesinde bulunan araçların da oldukça şiddetli bir şekilde sallandığı görülüyor. - TİRAN

Arnavutluk, Türkiye, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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