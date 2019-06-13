13.06.2019 21:06
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Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı

Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı

Arnavutluk'ta insan kaçakçılığına karşı yapılan polis operasyonu kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Arnavutluk'ta insan kaçakçılığına karşı yapılan polis operasyonu kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arnavutluk- Yunanistan ve Arnavutluk- Karadağ sınırlarında, bir grup insan kaçakçısının Suriye, Türkiye ve Irak'tan gelen kişileri Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla geçirmeye yönelik faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bu bilgi doğrultusunda ülkenin orta kesimindeki Elbasan şehrinde insan kaçakçılarına karşı düzenlenen polis operasyonu sonucunda biri Türk yedisi Arnavut olmak üzere toplam sekiz kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yabancıların, sınırı yasa dışı yollarla geçebilmek için kaçakçılara yüklü miktarda para ödediği kaydedilen açıklamada, kaçakçıların, "sınırı yasa dışı geçmeye yardım etme" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
Polis, Arnavutluk, Güncel

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