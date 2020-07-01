Arpa ekili tarla yandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın zarara neden oldu.

01.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:20
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın zarara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Cinali mevkisinde arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede diğer tarlalara ve anız alanlarına sıçradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, Keskin Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. İş makinelerinin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, Kırıkkale-Kırşehir kara yolundan geçen bazı araçlardan inen vatandaşlar da yangını söndürmek için çaba harcadı.
Yaklaşık 400 dönüm arpa tarlası ve anız alanı zarar gördü. Arpa ekili tarla yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Keskin, Güncel, Haber
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