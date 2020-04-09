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Arpaçay Belediye Başkanı Altay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

09.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:10
Arpaçay Belediye Başkanı Altay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay , Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler devam ediyor.
Arpaçay Belediye Başkanı Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünleri bir birlerine destek olarak atlatacaklarını ifade etti.
Herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet eden Altay, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ben de bir maaşımla destek veriyorum. İyilik yaparak ve mallarımızı paylaşarak bu zor günleri beraber atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Uğur İbrahim Altay, Arpaçay, Altay, Güncel
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