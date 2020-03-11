Arpaçay Belediyesi bahar temizliği başlattı
Arpaçay Belediyesine bağlı ekipler, ilçede bahar temizliği başlattı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Arpaçay Belediyesine bağlı ekipler, ilçede bahar temizliği başlattı.
Kars'ın Arapaçay İlçesi Belediye Başkanlığı'nca yoğun geçen kışın ardından ilçe merkezinde bahar temizliğine başladı. Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın yakından takip ettiği çalışmalarda cadde ve kaldırımlar itfaiye ekiplerince suyla yıkandı.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, havaların ısınmasıyla birlikte temizlik çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Altay, "Yoğun bir kış geçirdik. Havalar artık ısındı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek ilçe merkezinde hummalı bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız itfaiye araçlarımızla tazyikli su ile kaldırım ve caddeleri yıkıyor. Amacımız daha temiz ve daha yaşanılır bir Arpaçay" dedi.
Arpaçay Belediyesi'ne ait temizlik işleri ekipleri, ilçedeki bütün cadde ve sokakları yıkayarak pırıl pırıl yaptı. Yapılan temizlik çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Belediye'nin temizlik çalışmaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı. - KARS
Kars'ın Arapaçay İlçesi Belediye Başkanlığı'nca yoğun geçen kışın ardından ilçe merkezinde bahar temizliğine başladı. Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın yakından takip ettiği çalışmalarda cadde ve kaldırımlar itfaiye ekiplerince suyla yıkandı.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, havaların ısınmasıyla birlikte temizlik çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Altay, "Yoğun bir kış geçirdik. Havalar artık ısındı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek ilçe merkezinde hummalı bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız itfaiye araçlarımızla tazyikli su ile kaldırım ve caddeleri yıkıyor. Amacımız daha temiz ve daha yaşanılır bir Arpaçay" dedi.
Arpaçay Belediyesi'ne ait temizlik işleri ekipleri, ilçedeki bütün cadde ve sokakları yıkayarak pırıl pırıl yaptı. Yapılan temizlik çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Belediye'nin temizlik çalışmaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler : Yaşam
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