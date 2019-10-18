Haberler » Yaşam » Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek

Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek

Arpaçay Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

18.10.2019 12:44Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek
Arpaçay Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Mehmetçiğe destek maddesinin oylandığı meclis, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın ve Fatiha Süresi'nin okunması ile başladı. Meclis toplantısının açılış konuşması yapan Başkan Erçetin Altay, "Bütün dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu belirtti. Erçetin Altay, "Bütün dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde" dedi.

Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın okuduğu gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı'da Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na tam destek çıktı. - KARS

Barış Pınarı Harekatı, Erçetin Altay, Arpaçay, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:45 Muhtarlar toplanma alanları konusunda bilgilendirildi
12:44 Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek
12:44 Belediye çalışanlarına daha kaliteli hizmet için eğitim
12:37 Başkan Şahin'in Muhtarlar Günü kutlama mesajı
12:35 Dereceye giren sporculardan İl Müdürü Yıldız'a ziyaret
12:36 Bilecik'te voleybol etkinliği gerçekleştirildi
12:35 Dodurga CHP'de istifa depremi
18.10.2019 13:13:25