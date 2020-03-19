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Arpaçay Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, evden çıkmaları riskli olan vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını belediye çalışanlarıyla karşılayacak.

19.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:59
Arpaçay Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, evden çıkmaları riskli olan vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını belediye çalışanlarıyla karşılayacak.

Kovit-19 bulaşıcı virüsle mücadele kapsamında Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'da bir takım önlemler aldı.

Arpaçay'da topluma açık yerler başta olmak üzere kamu kurumları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettiren Başkan Altay, son olarak Kovit-19 bulaşıcı virüsü kapsamında ilçe merkezinde alınan tedbirler ve kısıtlamalar nedeniyle günlük ihtiyaçları için evden çıkmaları risk olan yaşlı hasta, muhtaç ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ekip kurdu.

Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın talimatlarıyla kurulan ekip, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını dışarı çıkmadan karşılamalarını sağlayacak. Başkan Altay'ın talimatlarıyla kurulan ekip, çalışmalarına başladı. Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca alınan tedbirlere bir yenisi de eklenmiş oldu. - KARS
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Kaynak: İHA

Etiketler : Erçetin Altay, Arpaçay, Yaşam

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