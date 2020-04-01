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Arpaçay'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Arpaçay'da sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

01.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:53
Arpaçay'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Arpaçay 'da sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Arpaçay Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşların maaşları çekiliyor, alış verişleri yapılarak evlerine götürülüyor.

Arpaçay'da dışarı çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar zabıta ve jandarmayı arayarak, ihtiyaçlarının karşılanması ve maaşlarının çekilerek kendilerine verilmesini istiyor.

Bunun üzerine harekete geçen zabıta ve jandarma ekipleri, görev paylaşımı yapıyor, zabıta ekipleri vatandaşların alış verişlerini yaparken, jandarma ise vatandaşların bankadan maaşını çekiyor. Vatandaşların ihtiyaçları karşılandıktan sonra evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Bu şekilde hem vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor, hem de dışarı çıkmamaları sağlanıyor.

Arpaçay'da hayata geçirilen uygulama vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Arpaçay, Zabıta, Yaşam
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