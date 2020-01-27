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Arpaçay'da ilk yardım farkındalık eğitimi verildi

Arpaçay'da kurum amirlerine ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

27.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:02Arpaçay'da ilk yardım farkındalık eğitimi verildi
'da kurum amirlerine ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

'ın Arpaçay ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda verilen eğitimde kurum amirleri ile okul müdürleri ve yardımcılarına ilk yardım farkındalık eğitimi verilerek, katılımcılar bilgilendirildi.

Vatandaşların da katıldığı eğitim İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen acil tıp teknisyenleri tarafından verilirken, Kaymakam Abdil Koç'ta eğitime katıldı.

Kaymakam Abdil Koç, seminerin bir farkındalık eğitimi olduğunu belirtti. Koç, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verileceğini kaydetti.

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, ilk yardım konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi için uygulamalı kurs başlatacaklarını sözlerine ekledi. - KARS

Arpaçay, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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27.01.2020 14:20:16