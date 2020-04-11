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Arpaçay'da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Arpaçay'da zabıta ekiplerince evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

11.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:41
Arpaçay'da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Arpaçay 'da zabıta ekiplerince evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nı arayan vatandaşların önce ihtiyaçları not alınıyor. Ardından zabıta ekipleri marketlerden vatandaşların siparişlerini alıyor, daha sonra vatandaşların ikametgahlarına kadar götürerek teslim ediyor.

Başkan Erçetin Altay'ın talimatlarıyla yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Zabıta ekiplerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar, "Biz belediyeyi arıyoruz, ihtiyaçlarımızı söylüyoruz. Daha sonra ihtiyaç duyduğumuz malzemelerim kapımıza kadar geliyor. Sadece yiyecek, ilaç değil, maaşlarımızı, banka işlemlerimizi de zabıta yapıyor. Allah razı olsun, bizleri mağdur etmiyorlar" dediler.

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca günlük olarak 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılanıyor. Vatandaşların evlerinde kalmaları için adeta belediye personelleri seferber oldu. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Arpaçay, Zabıta, Yaşam
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