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Arsa satışından 10.7 milyon

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 16 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile satışı sunuldu.

07.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:28 Arsa satışından 10.7 milyon
Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 16 parça taşınmaz, düzenlenen açık artırma ihale ile satışı sunuldu.

Belediye Meclis Salonu'nda çok sayıda katılımcıyla gerçekleşen ihaleler sonucunda 4 parça taşınmazın satışı gerçekleşirken, 12 parça taşınmaz pazarlığa bırakıldı.

Mevlana Mahallesi Tarif Sokak Çöp Transfer İstasyonu güneyi 1971 ada 1 parselde bulunan 4 milyon lira muhammen bedelli kütle parsel, yaşanan kıyasıya pazarlık sonucu 4 milyon 530 milyon liraya Yılmaz Çifci vekili Mustafa Yılmaz'a satıldı.

Satışa sunulan bir diğer taşınmaz ise Yenidoğan Mahallesi Şule Yüksel Şenler Kız Yurdu kuzeyinde 1582 ada 6 parselde bulunan özel sosyal tesis alanı oldu. 2 milyon 750 bin lira muhammen bedelli ihaleyi 2 milyon 810 bin liralık teklifi ile Bardakçı Gayrimenkul A.Ş. kazandı.

Talas Kapalı Spor Salonu güneyi 1887 ada 1 parselde yer alan ticaret merkezi arsasını ise Ayvaz Bekmezci satın aldı. Ayvaz Bekmezci, 1 milyon 700 bin lira muhammen bedelli ihaleyi 1 milyon 850 bin liralık teklifi ile elde etti.

Mevlana Mahallesi Halef Hoca Mezarlığı 112 acil arkası 1885 ada 3 parselde yer alan ticaret merkezi arsasının satışı da kıyasıya bir çekişmeye sahne oldu. 800 bin lira bedelle satışa sunulan taşınmazı, 1 milyon 580 bin liralık teklifi ile Ahmet ve Mustafa Demirel ortaklığı elde etti.

Satışı gerçekleşen 4 parça taşınmazın satışından ise toplam 10 milyon 770 bin lira gelir elde edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SATIŞA DEVAM

Pazarlığa kalan ve önümüzdeki hafta yeniden satışa sunulacak olan 12 parça taşınmazla ilgili olarak ayrıntılı bilgi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 437 00 55 numaralı telefonundan alınabilir. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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