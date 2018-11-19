Arsasını Verdi 100 Mezar Yeri Aldı

Ruşen Adalı isimli bir vatandaş, Silivri
ilçesine bağlı Fenerköy sınırları içinde ve köy mezarlığına yakın 5 bin 200 metrekarelik arsasını, İstanbul
Büyükşehir Belediyesine (İBB
) şartlı bağışlayarak karşılığında 100 mezar yeri alarak varislerine dağıttı.
Edinilen bilgiye göre, Adalı, 15 Haziran 2010'da Fener Mezarlığı yakınındaki 2 pafta 3737 parsel sayılı 5 bin 200 metrekarelik arsasının mezarlık yeri olarak kullanılması amacıyla bağışladı. O tarihte bu yöndeki talebi, Fenerköy İhtiyar Heyeti tarafından kabul edildi. Ancak, il sınırlarındaki mezarlıklar konusunda İBB'nin yetki sahibi olması nedeniyle bu şartlı bağış talebi, yasal bir duruma kavuşturulmadı.
5 dönüm verdi, 10 mezar yeri aldı
Bunun üzerine konu İBB'ye taşındı. Avrupa
Mezarlıklar Müdürlüğü, konu hakkında bir rapor düzenledi.
Raporda, "Fenerköy İhtiyar Heyeti Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Silivri ilçesi, Fenerköy hudutları dahilinde köy mezarlığına yakın Ruşen Adalı adına kayıtlı 2 pafta 3737 parsel sayılı ve 5 bin 200 metrekarelik arsa 100 adet mezar yeri karşılığında Fenerköy Muhtarlığına şartlı olarak bağışlandı. 12 Kasım 2012 tarih 6360 sayılı kanun gereği 30 Mart 2014'te mülkiyetin belediyeye devredildi. Söz
konusu ailenin kurumumuza verdiği dilekçe de şartlı bağışlanan arsa karşılığında 100 mezar yerinin verilmesi isteniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 100 mezar yerinin 50'sinin Naciye Adalı, 25'inin Nazmiye Özkan ve 25'nin de Nazike Kurtulmuş adına tahsis edilmesi talep ediliyor." ifadeleriyle Hukuk ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına gönderildi.
Her iki komisyonun olumlu değerlendirdiği teklif, İBB Meclis toplantısında görüşüldü. Talep oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti. Buna göre, şartlı bağışlanan arsa karşılığında 100 mezar yeri Ruşen Adalı'nın varislerine verildi.
"Mezar yerlerini satamazlar"
İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Sibğetullah Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada arsanın mezar yeri olarak kullanılması şartıyla bağışlandığını söyledi.
Adalı'nın talebinin uygun görülüp kabul edildiğini ve 5 bin 200 metrekarelik arsanın hali hazırda mezarlık yeri olarak kullanıldığını belirten Şahin, "Adalı'nın varislerine 100 mezar yerinin verilebilmesi için bu şartlı bağışın İBB Meclisinde kabul edilmesi gerekiyordu. Belediye Meclisimiz bunu oy birliğiyle kabul etti. Paylaşım şekli ise Adalı'nın varislerinin kendi arasında yaptıkları bir dağılımdır. Bu 100 mezar yerine alanlar, bunları satamazlar. Burası ancak aile mezarlığı olarak kullanılabilir." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Silivri
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:41