Arsenal'a Rob Holding Şoku! 9 Ay Yok...

Celal Umut Eren/ Skorer Dış Haberler
Premier Lig'de Arsenal sakatlık şokuyla sarsılıyor. Londra ekibinin Manchester United ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan Rob Holding'in 9 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Arsenal'in defans oyuncusunun ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Sosyal medya hesaplarından mesaj paylaşan Holding de korkulanın gerçekleştiğini ve takım arkadaşlarının destek olmasına sevindiğini vurguladı.
23 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından takım arkadaşları da destek oldu. Bu sezonu kapatan Rob Holding, gelecek sezonun da ilk haftalarını kaçıracak.
Manchester United,Arsenal
07 Aralık 2018 Cuma 18:43