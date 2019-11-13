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Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor

Arsenal, bu sezon Premier Lig'de Leicester City formasıyla müthiş bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü'nün peşine düştü.

13.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:07

İngiliz basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan , milli yıldızımızı listesine aldı. Ligde 12 hafta sonunda büyük hayal kırıklığı yaratarak zirvenin uzağında kalan kulübünün devre arası Çağlar için resmi teklif yapması bekleniyor.

MÜTHİŞ BİR PERFORMANS SERGİLİYOR

23 yaşındaki milli futbolcumuz geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Freiburg'tan 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Leicester City'de gösterdiği performansla büyük alkış alıyor.

Bu sezon ligde tüm karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkan Çağlar, bu maçların tamamında sahada kaldı. Yıldız futbolcu Sheffield maçında bir asist yaparken, Cyrstal Palace maçında bir de gole imza attı.

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Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor

Leicester City FC, Arsenal, Londra, Spor


HABER YORUMLARI (10)
BLACK SWORD:Arsenal e giden biter, iki yıl daha kal koçum orda, leicster seneye CL de!
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BRÜTÜS:İnanılmaz oynuyor. 7 maçını izledim. Helal olsun be Kardeşim.
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BOLULU:maşallah yolun açık olsun
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KALİTE ANLAYANA KALİTE ANLAMAYANA TENEKE:İNŞALLAH TÜRKİYE''YE GELMEZ, 2 SEZONDA KULÜBEYE YOLLARLAR
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ARITMETIK SAZAN:Aferin aslan Caglar. . harika bir sezon geciriyor masallah. insallah hep böyle gider sakatliksiz belasiz!
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KARTAL:Altınordu''dan kötü adam çıkmaz. Yolu açık olsun
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PINARHAREKATI:ÇAĞS ALACAK PARA HENÜZ ÜRETİLMEDİ
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SERKONOMİST:başarılı olmaktan daha da önemlisi başarıyı daim kılmaktır. gurur duyuyoruz başarılarının devamını diliyoruz. . .
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ADANALI:masAllah
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MURAT:Aslanım benim be! Büyük oyunucu olacak inşallah.
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