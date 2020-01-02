Haberler » Spor » Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı - Spor

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

02.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:16 Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Calum Chambers, takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.
Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

Arsenal, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:16   Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı - Spor
20:14   Ibrox faciası, 49 yıl önce bugün... - Spor
20:14   Olympiakos - Fenerbahçe Beko | Euroleague maç notları - Spor
20:14   David Stern’ün altı harikası - Spor
20:10   Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Spor
20:09   Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı - Spor
18:56   Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor! - Spor
18:50   Son Dakika: Yargıtay şike davasında verilen kararı bozdu! Aziz Yıldırım yeniden yargılanacak - Spor
18:44   Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama! - Spor
18:23   Hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu 1 yıl futboldan men edildi - Spor
2.01.2020 20:30:44