Haberler » Spor » Arsenal'da teknik direktörlüğe Arteta getirildi - Spor

Arsenal'da teknik direktörlüğe Arteta getirildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın yeni teknik direktörü Mikel Arteta oldu.

20.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:32 Arsenal'da teknik direktörlüğe Arteta getirildi
İngiltere Premier Lig takımlarından 'ın yeni teknik direktörü Mikel Arteta oldu.
Unai Emery ile yolların ayrıldığı 29 Kasım'dan bu yana Fredrik Ljungberg'in geçici olarak yürüttüğü Arsenal Teknik Direktörlüğü'ne, Mikel Arteta getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki İspanyol teknik adam, 2011'den 2016'ya kadar top koşturduğu Arsenal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Arsenal'ın yarın Everton'a konuk olacağı 18. hafta maçında takımın başında Ljungberg olacak. Arteta, pazar gününden itibaren göreve başlayacak.
Arteta, 2016 yazından beri Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola'nın yardımcılığını üstleniyordu.

Mikel Arteta, Unai Emery, Arsenal, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:24   TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti - Spor
18:17   TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti - Spor
18:16   Emiliano Sala Nantes'i Zafere Taşıdı - Spor
18:16   Philipp Lahm'ın Bundesliga'da Attığı Tüm Goller - Spor
18:16   Tobias Alderweireld Tottenham’la Sözleşme Yeniledi - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
14:34   Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi - Spor
20.12.2019 18:43:53