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Arsenal'da Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile yapılan maçta oyundan çıkarken taraftarlara tepki gösterdiği için tartışma konusu olan Arsenal'ın İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın yerine kaptanlığa Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang getirildi.

06.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:32Arsenal'da Xhaka'nın yerine kaptanlığa Aubameyang getirildi
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile yapılan maçta oyundan çıkarken taraftarlara tepki gösterdiği için tartışma konusu olan Arsenal'ın İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın yerine kaptanlığa Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang getirildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Unai Emery, "Xhaka ile bir toplantı yaptım ve artık kaptan olmayacağını ona ilettim. Kararımı kabul etti. Bu konuda bir karar vermeliydim ve konu kapandı. Yolumuza devam etmeli ve sıradaki maça odaklanmalıyız. Kaptanlık için kadromuzda Aubameyang, Bellerin, Lacazette ve Mesut Özil var. Birinci kaptanımız Aubameyang olacak." ifadelerini kullandı.
Crystal Palace ile oynanan maçın 61. dakikasında skorda 2-2 eşitlik varken oyundan çıkan Xhaka, tribünlerin kendisine gösterdiği tepkiye el hareketleriyle karşılık vermişti. İsviçreli futbolcu, oyundan alınırken formasını çıkarıp doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Daha sonra Xhaka, sosyal medyadan paylaştığı mesajla taraftarlardan özür dilemişti.
Yaşanan olayın ardından Xhaka'nın yerine Liverpool maçında İspanyol Hector Bellerin ve Wolverhampton mücadelesinde Aubameyang kaptan olarak sahaya çıkmıştı.
Öte yandan Xhaka, Liverpool ve Wolverhampton maçlarından sonra Arsenal'ın bugün Portekiz'de Vitoria ile yapacağı karşılaşmanın kadrosuna da dahil edilmedi.

Crystal Palace, Granit Xhaka, Arsenal, Spor

Kaynak: AA

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