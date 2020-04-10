Arsenal'dan ihtiyaç sahiplerine 15 ton yardım malzemesi
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu.
10.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:34
Kulüpten yapılan açıklamada, yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri bulunduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin yardım kuruluşlarının koronavirüsle mücadele fonlarına da 150 bin sterlin bağışlayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA