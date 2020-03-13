Arsenal'de korona virüs şoku!
İngiliz ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.
13.03.2020 01:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:45
İngiliz ekiplerinden Arsenal 'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.
Arsenal'de korona virüs şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinin 37 yaşındaki teknik direktörü Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL
Arsenal'de korona virüs şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinin 37 yaşındaki teknik direktörü Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Mikel Arteta, Arsenal, Spor
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