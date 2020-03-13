Menü
Haberler ›› Güncel ››Arsenal'de korona virüs şoku! - Güncel

Arsenal'de korona virüs şoku!

İngiliz ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.

13.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:35
Arsenal'de korona virüs şoku!
İngiliz ekiplerinden Arsenal 'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.
Arsenal'de korona virüs şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinin 37 yaşındaki teknik direktörü Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Mikel Arteta, Arsenal, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı Güncel
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Diyanet, Güncel
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı Güncel
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı