Arsenal'de Mesut Özil depremi! Fatura ona kesildi

Arsenal'ın çarşamba gecesi UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea karşısında yaşadığı 4-1'lik bozgunun ardından takımın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, yeniden eleştiri oklarının hedefindeki isim hâline gelmişti. Ada basını ise 30 yaşındaki yıldız ismin satılacağına yönelik iddiaları yeniden gündemine taşıdı.

Daily Mail gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre kadroda geniş bir revizyona gitmeyi düşünen menajer Unai Emery, bu amaç doğrultusunda da haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Mesut'un başka bir kulübe satılmasını istiyor. Haberde Topçular'ın oyuncuyu satmak için maaşının bir kısmını ödemeye dahi razı olduğu ifade edildi.

MESUT'U MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Mesut'un menajeri Erkut Söğüt ise kısa bir süre önce yaptığı açıklamada çıkan tüm dedikodulara oyuncusunun kontratının bitiş tarihine kadar Londra ekibinde kalacağını söylemişti. Öte yandan Arsenal'ın eski futbolcularından Cesc Fabregas ise karşılaşma sonrasında BT Sport'a yaptığı yorumda Mesut'u sert sözlerle eleştirirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"MESUT'UN BİR LİDER OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Liderlik vasfı, içinizde ya vardır ya da yoktur. Real Madrid'de oynarken çevresinde dünyanın en iyi futbolcuları vardı ve Cristiano Ronaldo gibi spor tarihinin en büyük isimlerinden biriyle aynı takımdaydı. Mesut'un orada yaptıklarını küçümsemiyorum ama bir adım geriye gittiğinizde kendinizi daha çok göstermelisiniz. Zira çevrenizdeki oyuncular, eski takımınızdakilerle aynı kaliteye sahip olmayabilir.

Kulüp, sizi takımın lideri olmanız için alıyor. Bense Mesut'un bu yükü taşıyabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünmüyorum. Elbette onunla her gün birlikte değilim ama yine de Mesut'un bir lider olduğunu düşünmüyorum."