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Arsenal evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal sahasında Burnley'i 2-1 mağlup etti. Mesut Özil maç kadrosunda yer almadı.

17.08.2019 16:39
Arsenal evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Burnley'in golünü 43. dakikada Ashley Barnes atarken, ev sahibi Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lacazette ve 64. dakikada Aubameyang kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 6'ya yükseltirken, Burnley 3 puanda kaldı.

MESUT KADRODA YER ALMADI

Arsenal'in İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrasında antrenmanlarda yer almıştı. Maç öncesinde Sead Kolasinac, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmiş ancak Mesut Özil kadroda yer almamıştı.

Arsenal kulübünden Mesut'un kadroya alınmama sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Arsenal evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti

Mesut Özil, Arsenal, Spor

YORUMLAR (1)
METİN: mezuuut sende değişik bi tipsin
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