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Arsenal, Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'i gönderiyor!

Arsenal, Mesut Özil ile yollarını ayırma kararı aldı. İngilizler, yıldız oyuncu için Ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Bilindiği üzere yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Mesut ile yoğun şekilde ilgilenmişti.

27.09.2019 23:37

Arsenal yönetimi Ocak ayında Mesut Özil için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Futbol Arena'da yer alan habere göre Geçtiğimiz sezondan bu yana Mesut Özil ve Unai Emery'nin yıldızı bir türlü barışmazken, Emery basın toplantılarında her ne kadar Mesut Özil hakkında olumlu konuşsa da yıldız futbolcunun az forma şansı bulması akıllarda soru işareti bırakmıştı.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYORLAR

İngiliz basınındaki haberlere göre, Arsenal yönetimi Ocak ayında Mesut Özil için gelecek olan teklifleri dinleme kararı aldı. Unai Emery'nin de Mesut Özil'i kullanamadığı ve yıldız futbolcunun maaş yükünden de kurtulmak isteyen İngiliz ekibi yıldız oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek.

"MESUT BİR GÜN FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK"

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dün gece 3 saat Mesut Özil ile beraberdim. Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ama dün akşamki geçirdiğim 3 saatin sonunda anladığım tek bir şey var; eğer bu işten biraz anlıyorsam, Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek." demişti.

Arsenal, Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'i gönderiyor!

Mesut Özil, Fenerbahçe, Arsenal, Spor

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