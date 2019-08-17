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Arsenal iki golle kazandı

İngiltere Premier Lig maçında Arsenal, sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etti.

17.08.2019 16:35 Arsenal iki golle kazandı
İngiltere Premier Lig maçında Arsenal, sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etti.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Burnley'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alexandre Lacazette ve Ashley Barnes'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
Müsabakanın 64. dakikasında Gabonlu yıldızı Pierre Aubameyang ile bir kez daha öne geçen Londra ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı.
2009-10 sezonundan bu yana ilk kez lige üst üste iki galibiyetle başlayan Arsenal puanını 6'ya çıkarırken, Burnley 3 puanda kaldı.
Londra'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimine hedef olan Arsenalli futbolculardan Mesut Özil, hastalığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almazken, Sead Kolasinac ise yedek başladığı mücadelenin 71. dakikasında Alexandre Lacazette'in yerine oyuna girdi.
İki futbolcu ligin ilk haftasındaki Newcastle United maçında "güvenlik" gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

Lacazette, Arsenal, Spor

Kaynak: AA

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