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Arsenal ile Tottenham yenişemedi

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde, Arsenal sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

01.09.2019 20:46 Arsenal ile Tottenham yenişemedi
İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde, Arsenal sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Ligin 4. haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip, 10. dakikada Christian Eriksen ve 40. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Arsenal, 45. dakikada Alexandre Lacazette ve 71. dakikada Pierre Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla eşitliği sağladı ve maç 2-2 berabere bitti.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Arsenal 5. olurken, Tottenham puanını 5 yaparak 9. sırada yer aldı.
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Tottenham, Arsenal, Londra, Spor

Kaynak: AA

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