Haberler » Spor » Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı - Spor

Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ligin 13. haftasında sahasında Southampton karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

24.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:21Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı

'in galibiyet hasreti büyüyor. temsilcisi, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Son galibiyetini ligin 8. haftasında Bournemouth'a karşı alan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetten sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyet yüzü göremezken bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

EMERY İLE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Arsenal'de süren kötü gidişat Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrılması dedikodularını perçinlemiş durumda. Southampton maçı sonrası Londra ekibinde taraftarlar, Emery'i sosyal medyada istifaya davet etti.


Southampton, Arsenal, Londra, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:48 Club Brugge maçına Slovak hakem
13:46 Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir
13:39 Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü
13:39 Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde...
13:32 Antalyaspor'da ilklerin gecesi olacak
13:15 Real Madrid, Callum Hudson-Odoi'yi kadrosuna katmak istiyor!
13:03 Diagne, "Galatasaray'a dönecek misin" sorusuna cevap verdi!
13:03 Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı
12:46 Sezonu kapatan Luyindama'nın sakat sakat 10 bin kilometre yolculuk yaptığı ortaya çıktı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 13:55:21