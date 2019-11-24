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Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ligin 13. haftasında sahasında Southampton karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

24.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:15Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden , ligin 13. haftasında sahasında karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.
Arsenal'in galibiyet hasreti büyüyor. temsilcisi, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Southampton ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Son galibiyetini ligin 8. haftasında Bournemouth'a karşı alan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetten sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyet yüzü göremezken bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
EMERY İLE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Arsenal'de süren kötü gidişat Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrılması dedikodularını perçinlemiş durumda. Southampton maçı sonrası Londra ekibinde taraftarlar, Emery'i sosyal medyada istifaya davet etti.
(Bora Akyol/İHA)

Southampton, Arsenal, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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