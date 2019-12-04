Haberler » Spor » Arsenal'in gözü Merih Demiral'ın üzerinde - Spor

Arsenal'in gözü Merih Demiral'ın üzerinde

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Unai Emery ile yollarını ayıran Arsenal'de gözler Merih Demiral'ın üzerinde.

04.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:52Arsenal'in gözü Merih Demiral'ın üzerinde
Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Unai Emery ile yollarını ayıran 'de gözler Merih Demiral'ın üzerinde. İngiliz temsilcisi, devre arasında Bellerin ile Merih'i takas ederek milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

İngiltere Premier Lig'de son 6 haftada galibiyet alamamasıyla birlikte İspanyol teknik adam Emery ile yollarını ayıran Arsenal'de gözler devre arası transferlerine çevrildi. İngiliz basınında Ada ekibinin, İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'a kanca attığı yazıldı. Londra temsilcisinin Merih Demiral için 24 yaşındaki İspanyol futbolcusu Bellerin'i gözden çıkardığı belirtilirken, Arsenal yönetiminin de İtalyan ekibine Bellerin - Merih takası teklif edeceği aktarıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da gösterdiği etkili performans ile isminden sık sık söz ettiren Merih'in Avrupa Şampiyonası öncesinde bu değişime sıcak baktığı ifade edildi. - İSTANBUL

merih demiral, Unai Emery, Arsenal, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:20 A Milli Takım iki hazırlık maçı oynayacak - Spor
13:18 Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor
13:17 2019-2020 sezonu Bocce küçük kızlar müsabakaları başladı - Spor
13:17 Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hakemleri açıklandı - Spor
13:12 Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
11:28 Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti - Spor
11:23 Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı - Spor
11:12 Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi - Spor
10:38 Paul Ntep sözleşmesini feshetti - Spor
10:07 Merih'ten çarpıcı transfer açıklaması! Juventus kararını duyurdu - Spor
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:27:52