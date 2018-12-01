Arsenal'in Yıldızı Mesut Özil'den Payitaht Abdülhamid Paylaşımı

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Payitaht Abdülhamid dizisinin hayranı olduğunu bir kez daha gösterdi. Sosyal medyadan Payitaht Abdülhamid'i izlediğini belirten bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, Türk takipçilerinden tam not aldı.

Antrenmanlardan ve maçlardan arta kalan zamanlarında bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olan Mesut, Payitaht Abdülhamid dizisini takip etmeyi de ihmal etmiyor.

İşte o paylaşım:

Başarılı oyuncu daha önce de Payitaht Abdülhamid paylaşımında bulunmuştu.