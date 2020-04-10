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Arsenal Kulübü'nden yardım malzemesi bağışı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Kulübü de kayıtsız kalmadı.

10.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:51
Arsenal Kulübü'nden yardım malzemesi bağışı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Kulübü de kayıtsız kalmadı. Arsenal, koronavirüs salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, yapılacak yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerinin yer alacağı belirtildi. Öte yandan Arsenal Kulübü, yardım kuruluşlarına da 150 bin Sterlin bağışlayacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Arsenal, Spor
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