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Arsenal maç günü çalışan geçici işçilere maaş ödemeye devam edecek

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyecek.

15.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:52
Arsenal maç günü çalışan geçici işçilere maaş ödemeye devam edecek
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal , maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyecek.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, normal çalışanlarının yanı sıra, sadece maç günlerinde çalışan işçilerin ödemelerinin karşılaşmalar yapılmamasına rağmen mayıs ayı sonuna kadar ödeneceği duyuruldu.
Mayıs ayı sonrasında ise Premier Lig'in devam etmesi durumunda maç günü çalışanların ödemelerinin tekrar yapılacağı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve mayıs ayında devam etmesi planlanan Premier Lig'in, daha sonra mayıs ayında başlamayacağı, güvenli ve uygun şartların oluşmasının bekleneceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Arsenal, Spor
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