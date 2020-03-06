Arsenal, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal , Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'den sonra bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz ekibinin hedefinde ise Merih Demiral var.

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre Arsenal, Juventus forması giyen Merih Demiral'ın transferi için son derece istekli. Merih'in transferi için çalışmalara başlayan Arsenal'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu için ısrarcı olduğu vurgulandı.

JUVENTUS BONSERVİSİNİ 35 MİLYON STERLİN OLARAK BELİRLEDİ

Sezon başında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Merih Demiral'ı kadrosuna katan Juventus'un, genç savunmacıyı uzun vadeli olarak düşünmesine karşın bonservis bedelini 35 milyon sterlin olarak belirlediği öğrenildi.

TRANSFER BİTERSE TARİHE GEÇECEK

Eğer Arsenal, 35 milyon sterline transferi bitirirse, Merih Demiral bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcusu olarak tarihe geçecek.

OCAK AYINDA DA İSTEMİŞLERDİ

Arsenal, bu sezon 5 maçta forma giydikten sonra çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan 22 yaşındaki Merih Demiral'ı Ocak ayında da transfer etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı.

İngiliz ekibinin, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü de istediği ve bu transfer için 23 milyon sterlini gözden çıkardığı iddia edilmişti.