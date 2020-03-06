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Arsenal, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatsa da dünya devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Feyenoord'da oynayan bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü'yü de kadrosuna katmak isteyen Arsenal, Merih Demiral transferinde de ısrarcı. Arsenal, istenen 35 milyon sterlini öderse, Merih tarihe geçecek.

06.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:32

Haberler.com/Dış Haberler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , forması giyen Orkun Kökçü'den sonra bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz ekibinin hedefinde ise Merih Demiral var.

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre Arsenal, forması giyen Merih Demiral'ın transferi için son derece istekli. Merih'in transferi için çalışmalara başlayan Arsenal'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu için ısrarcı olduğu vurgulandı.

JUVENTUS BONSERVİSİNİ 35 MİLYON STERLİN OLARAK BELİRLEDİ

Sezon başında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Merih Demiral'ı kadrosuna katan Juventus'un, genç savunmacıyı uzun vadeli olarak düşünmesine karşın bonservis bedelini 35 milyon sterlin olarak belirlediği öğrenildi.

TRANSFER BİTERSE TARİHE GEÇECEK

Eğer Arsenal, 35 milyon sterline transferi bitirirse, Merih Demiral bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcusu olarak tarihe geçecek.

OCAK AYINDA DA İSTEMİŞLERDİ

Arsenal, bu sezon 5 maçta forma giydikten sonra çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan 22 yaşındaki Merih Demiral'ı Ocak ayında da transfer etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı.

İngiliz ekibinin, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü de istediği ve bu transfer için 23 milyon sterlini gözden çıkardığı iddia edilmişti.

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Arsenal, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor

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HABER YORUMLARI (7)
İSRAİL DÜŞMANI:Avrupa şampiyonasına yetişmesi lazım Merih''e çok ihtiyacımız var
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EGOOO:yakışır kardeşime
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BOZKURT:Allah yolunu acik etsin
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BU DA NE Kİ:çok az bırak merihi juventus kabul etmez bi kere haaaaaaaa sakatlık ciddiyse nüksetme ihtimali varsa olabilir
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BJK:çok az bu para 5 para etmez adamlar 100 milyonlara satılıyo avrupada azcık reklam edin bu adamı çok başarılı bi adam
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BABAFINGO:FB NİN ÇOCUĞU HELAL SANA
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MERİH DEMİRAL...:fb''nin çocuğu mu ulan utanmazlar adama asgari ücret teklif etmişsiniz gidip fabrikada çalışsa daha fazla maaş alır hiç mi utanma yok sizde
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11 0
6.03.2020 12:21:54