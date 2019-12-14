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Arsenal, Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımına destek vermedi

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki zulmü durdurun' paylaşımına takımı Arsenal mesafe koydu

14.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:32Arsenal, Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımına destek vermedi
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki zulmü durdurun' paylaşımına takımı mesafe koydu. Arsenal, Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'dan yapığı açıklamada, "Futbol kulübü olarak politikaya dahil olmama prensibine bağlıyız" denildi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Özil, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında, isim vermeden Çin hükümetinin politikalarını sert bir dille eleştirerek, Pekin yönetiminin Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlara büyük zulümler yaptığını ve buna sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.
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Doğu Türkistan, Mesut Özil, Arsenal, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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