07 Aralık 2018, 14:47
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Arsenal, Uyuşturucu Skandalı Sonrası Toplanıyor: Yakın Zamanda Görüşeceğiz

İngiliz ekibi Arsenal, Mesut Özil'in de aralarında bulunduğu 6 futbolcunun uyuşturucu görüntüleriyle ilgili yakın zamanda toplantı yapacaklarını duyurdu.

Arsenalli futbolcuların, büyük partisi İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştü.

The Sun'ın video görüntüleriyle ortaya çıkardığı partide; Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi ve Pierre Emerick Aubemayang'ın uyuşturucu etkili balondan hava aldıkları görüntülendi. Bu gazın 'Hippy crack' olarak anıldığı ve hem gülmeyi, hem de cinsel gücü artırdığı belirtildi.

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İngiliz ekibi Arsenal'ın sözcüsü, olayın ardından sessizliğini bozdu ve bu skandala karşı kayıtsız kalmayacaklarını duyurdu. Sözcü, "Gece kulübündeki futbolcularla konuşacağız ve sorumluluklarını hatırlatacağız. Onlar, bu kulübü temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Arsenal,Mesut Özil
07 Aralık 2018 Cuma 14:47



YORUMLAR (34)
MERT: Mesut''u adam ilan edenler yine koyunlar. . Almanya bunu boşuna kovmadı. . Herkes koyun değil. .
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ADAMMI: mesut bence adam değildir
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SABRİ REİS: genç yaşta gurbettesin, Bankada Milyonların var, Antreman, maç şubu adam arkadaşlarıyla eğlenmiş ne var.
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FB44: vayy bee türkiyenin sahip çıktıgı mesut mesut diye bagrına bastıgı bır oyuncu ama malesef türk milli takımını secmemeiş biriine sahip çıkmayla kalınmadı şimdi de rezillik
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