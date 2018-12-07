Arsenal, Uyuşturucu Skandalı Sonrası Toplanıyor: Yakın Zamanda Görüşeceğiz

Arsenalli futbolcuların, büyük partisi İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştü.

The Sun'ın video görüntüleriyle ortaya çıkardığı partide; Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi ve Pierre Emerick Aubemayang'ın uyuşturucu etkili balondan hava aldıkları görüntülendi. Bu gazın 'Hippy crack' olarak anıldığı ve hem gülmeyi, hem de cinsel gücü artırdığı belirtildi.

ARSENAL SÖZCÜSÜ SİNYALİ YAKTI: BÜTÜN FUTBOLCULARLA GÖRÜŞECEĞİZ

İngiliz ekibi Arsenal'ın sözcüsü, olayın ardından sessizliğini bozdu ve bu skandala karşı kayıtsız kalmayacaklarını duyurdu. Sözcü, "Gece kulübündeki futbolcularla konuşacağız ve sorumluluklarını hatırlatacağız. Onlar, bu kulübü temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.