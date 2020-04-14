Arsenal Old Trafford'da Şampiyon Oluyor
2001-02 Premier Lig sezonunun bitimine bir hafta kala ezeli rakipleri Manchester United'a Old Trafford'da konuk olan Arsenal, yıldız oyuncuları Henry, Pires ve Bergkamp'tan yoksun bir halde galibiyet alıp şampiyonluğu elde etmek istiyordu. Yıldızlarının yokluğunda Fransız forvet Sylvain Wiltord'un öne çıkmasıyla 1-0'lık galibiyete uzanan Arsenal, uzun yıllar unutulmayacak bir zafere imza attı.
14.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:32
Kaynak: Dugout
Etiketler: Sylvain Wiltord, Arsenal, Spor