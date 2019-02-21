21 Şubat 2019, 18:38
»»

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery: En İyi Mesut, Hasta Olmayan Mesut'tur

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, "Mesut'un geleceği kendi ellerinde. Çalışkan ve hasta olmayan Mesut, en iyi Mesut olur." dedi.

Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil hakkında konuştu.

Mesut Özil'in geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Emery, ''Mesut'un geleceği kendi ellerinde. Daha sıkı çalışırsa, kendisine iyi bakıp daha az sakatlanırsa bizim için önemli bir oyuncu. Bu hafta çok iyi çalıştı ve ben de böyle devam etmesini istedim. Böyle çalışmaya devam ederse takıma yardımcı olabileceğini anlattım. Dediğim gibi çalışkan ve hasta olmayan Mesut, en iyi Mesut olur. Daha az hastalanırsa ve daha çok çalışırsa bu takımın gelecekte de önemli bir ismi olacaktır.'' sözlerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez forma şansı bulabilmişti.

(Sporx)

Unai Emery, Arsenal, Spor


YORUMLAR (1)
DÜRBÜNLÜ: mesut’la gurur duyamıyoruz.,çünkü nikahsız yaşıyor,yetmiş kadınla partiler düzenliyor,bu ne biçim müslüman böyle,utanmaz birde hacca gittiydi yazıklar olsun.
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz
  • TABİYAT : Sende can atiyon lolipop yalamaya anlarsın sen akilsiz tiktok
    Yayından Kaldır
    2 1
  • DÜRBÜNLÜ : MASTQUE nikli vatandaş sen beni ne kadar tanıyorsun..benim ne iş yaptığımı ömrümü ne ile geçirdiğimi bilmeden hakkımda karar vermen aslaa dogru degil.belki sen kendin öyle birisindir,,ona birşey diyemem.
    Yayından Kaldır
    1 2
  • MASTİQUE : sana bu firsatlari verseler sen nefes alan herseyi elinden gecirmeye calisirsin ama kurban oldugum Allah vermiyor sana
    Yayından Kaldır
    2 2