Arsenal - Tottenham Hotspur: 4-2

İngiltere
Birinci Futbol
Ligi'nin (Premier Lig) 14. haftasında oynanan Kuzey Londra
derbisinde Arsenal
, sahasında Tottenham Hotspur
'u 4-2 mağlup etti.
Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil
'in forma giymediği maçta Arsenal, 10. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang
'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Tottenham, 30. dakikada Eric Dier
ve 34. dakikada penaltıdan Harry Kane
'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci devrede etkili performans sergileyen Arsenal, 56. dakikada Aubameyang, 74. dakikada Alexandre Lacazette
, 77. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Konuk takımda Jan Vertonghen
, 85. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla 30 puana ulaşan Arsenal, Tottenham'ın averajla önünde 4. sıraya yükseldi.
Öte yandan günün diğer maçında Chelsea
, ligin son sırasındaki Fulham
'ı ağırladı. Rakibini 4. dakikada Pedro
ve 82. dakikada Ruben Loftus-Cheek'in golleriyle 2-0 yenen Chelsea, 31 puanla 3. sırada yer aldı.
İngiltere,Tottenham Hotspur,Arsenal,Tottenham
02 Aralık 2018 Pazar 22:22