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Arsenal, Tottenham Hotspur'u Mağlup Ediyor

Arsenal kadın futbol takımı, Meadow Park'ta Manchester City kadın futbol takımı ile dostluk maçına çıkıyor. Ağustos 2019'da oynana maçta Jill Roord'un hat-trick'i, Jordan Nobbs, Jen Beattie ve Vivianne Midiema'nın attığı gollerle Londra derbisini kazanan Topçular oluyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Arsenal kadın futbol takımı, Meadow Park'ta Manchester City kadın futbol takımı ile dostluk maçına çıkıyor. Ağustos 2019'da oynana maçta Jill Roord'un hat-trick'i, Jordan Nobbs, Jen Beattie ve Vivianne Midiema'nın attığı gollerle Londra derbisini kazanan Topçular oluyor. Arsenal, Tottenham Hotspur'u Mağlup Ediyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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