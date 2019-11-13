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Arsenal ve Manchester United, Merih'i izleyecek

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Manchester United, A Milli Takım'ın yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ı izleyecek.

13.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:55Arsenal ve Manchester United, Merih'i izleyecek
İngiltere Premier Lig ekipleri ve Manchester United, A Milli Takım'ın yarın ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ı izleyecek.
Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal ve Manchester United yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda oynayacağı karşılaşmaya gelerek Merih'i izleyecek ve teknik ekiplerine bir rapor sunacak.
Söz konusu kulüplerin yanı sıra Milan'ın da başarı futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor.
(Uygar Aydın/İHA)

Manchester United, merih demiral, İzlanda, Arsenal, Güncel

Kaynak: İHA

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