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Arsenalli futbolcu Elneny'nin evinde ceset bulundu

Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın bıçaklı kişilerce saldırıya uğramasının ardından şimdi de Arsenalli futbolcu Mohamed Elneny'nin babası Mısır'daki evlerinin verandasında ceset bulduğunu polise haber verdi. İnşaat halinde olan evden çıkan cesedin kime ait olduğu henüz belirlenmedi.

29.07.2019 15:21
Arsenalli futbolcu Elneny'nin evinde ceset bulundu

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın bıçaklı kişilerce saldırıya uğramasının ardından şimdi de Mohamed Elneny'nin başı dertte.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Mısırlı Elneny'nin ülkesindeki evinin verandasında ceset bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Elneny'nin babasının cesedi bulduktan sonra kendilerine haber verdiğini açıkladı.

Mahalla Al-Kubra şehrinde bulunan evinde henüz inşaat halinde olduğu belirtilirken polis ekipleri ölen kişinin kimliğini henüz belirleyemedi.

Soruşturmanın devam ettiği ve olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu da bilinmiyor.

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Mesut Özil, Spor

YORUMLAR (2)
RAHO57: Ekreme benzedi haber haha Coook isimis var coook Amaaa bi tatil yapak
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TARAFSIZ: HABERİN BAŞLIĞI, HABERİN İÇERİĞİ . . . . MESUTUN ARKADAŞININ EVİNDE. . . . SONRA MISIRDAKİ BABASININ İNŞAAATINDA. . . . .
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