Haberler » Spor » Mesut Özil'e Uygur Türkleri desteği - Spor

Mesut Özil'e Uygur Türkleri desteği

Arsenal'ın eski teknik direktörü Arsene Wenger, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Türk futbolcu Mesut Özil'in herkes gibi ifade özgürlüğünün olduğunu söyledi.

18.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:12

Katar'ın başkenti Doha'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, "Mesut Özil'in diğer herkes gibi ifade özgürlüğü var." ifadelerini kullandı.

Mesut'un ifade özgürlüğünü kullanma hakkı olduğunu belirten 70 yaşındaki Wenger, "Düşüncelerini herkesle paylaşmak zorunda değil, ama bunu yapma hakkı var" şeklinde konuştu.

Wenger, herkesin fikirlerinin olduğunu fakat futbolcuların önceliğinin futbol oynamak olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Mesut Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

MESUT MEMLEKETİNİN TAKIMINA DA SAHİP ÇIKTI

Mesut Özil, memleketinin takımı olan Bölgesel Amatör ekiplerinden Devrek Belediyespor için bir tesis yapılması için daha önce destek vermişti ve ancak tesise yeterli ödenek sağlanamadığı için tesis yarıda kalmıştı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız oyuncu Mesut Özil'in avukatları ile görüşerek, Özil'den tesislerinin bitirilmesi için tekrar destek istedi. Özil, bu çağrıya duyarsız kalmayarak Devrek Belediyespor'a yeniden destek verdi.

Yıl başında Devrek Belediyesi tarafından çalışmalara başlanacak olan Mesut Özil tesislerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Mesut Özil'e Uygur Türkleri desteği

Çin Halk Cumhuriyeti, Arsene Wenger, Mesut Özil, Arsenal, Spor, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (2)
EMEKLI GAZETECI:MÜSLÜMAN UYGUR TÜRKLERINI SAHIPLENMENIN YANI SIRA DOGUP Büyüdügü KENTIN FUTBOL TAKIMINIDA UNUTMAMIS BRAVO. . . Nede OLSA ANADOLU COCUGU. . . !
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
MERHAMET:Size göre herşey futbol! Olayların insani tarafını konuşun. Cristiano Ronaldo da bu tavırdan dolayı gözümüzde farklı değildir. Her futbolcu her ünlüden aynı tutumu bekliyoruz. . .
Yayından Kaldır
1 0
Spor

Son Dakika Haberleri

18:58 Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası - Spor
18:46 Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Spor
18:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
18:32 Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 - Spor
18:31 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1 - Spor
17:55 Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest - Spor
17:19 Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı - Spor
16:36 Eski başkan adayı, G.Saray'a kayyum atanması için başvuru yaptı - Spor
16:27 Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi - Spor
18.12.2019 18:59:55