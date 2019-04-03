Arsin'de Başkan Gürsoy Görevi Devraldı

Kaynak: İHA

Trabzon'un Arsin Belediye Başkanlığı'nda 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi.Cumhur İttifakı AK Parti Arsin Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Muhammet Sait Gürsoy, Arsin Belediye Başkanlığı görevini tamamlayan Erdem Şen'den görevi devraldı. Devir teslim törenine çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Arsin İlçe Başkanı Tolga Şengül, MHP Arsin İlçe Başkanı Orhan Sarı ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.Şen'den görevi devralan Gürsoy, "Allah her birinizden razı olsun. Dün olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmadınız. Belediye Başkanımız Erdem Şen'e 15 yıl boyunca hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımızın yarım bıraktığı ne varsa inşallah biz tamamlayacağız. Bizlere teslim ettiği hizmet bayrağını aynı aşk ve heyecanla taşıyacağız. Seçim çalışmalarımızı hep birlikte yürüttük ve zaferle sonlandırdık. Sıkılmadık el dokunulmadık gönül bırakmadan bir çalışma içindeydik, destekleri ve duaları için de hemşerilerime teşekkür ediyorum. Biz hak namına yola girdik ve hak namına yolumuza devam edeceğiz. Adaletten ayrılmadan, şeffaf ve ulaşılabilir bir belediyecilikle gönüllerinizde yer alacağız. Bize oy veren veya vermeyen diye bir ayrım içinde kesinlikle olmayacağım ve her kesimin belediye başkanı olacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - TRABZON