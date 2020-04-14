Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(ARŞİV) BTP Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

14.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:47
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede Kovid-19 şüphesiyle tedavi altındaki Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haydar Baş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. (ARŞİV) BTP Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Akçaabat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Haberler
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Haberler ›› Güncel ››(ARŞİV) BTP Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: (Özel) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiracılarına korona zulmü - Haber 12:14: Boş kalan Mescid-i Aksa'daki kedileri görevliler besledi - Haber 12:14: Bayraklı Belediyesinden vatandaşlara destek - Haber 12:14: Yahya Kaptan pazarı pazartesi günü açılacak - Haber 12:14: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: "Fabrikalar kapanmayacak" - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber