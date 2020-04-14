(ARŞİV) BTP Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
14.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:47
Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede Kovid-19 şüphesiyle tedavi altındaki Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haydar Baş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Akçaabat, Güncel