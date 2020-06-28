(ARŞİV) Eski TRT başspikeri Cihangir Göker vefat etti

Eski Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) başspikerlerinden, diksiyon eğitmeni Cihangir Göker, Ankara'da 77 yaşında vefat etti.

28.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:08
Eski Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) başspikerlerinden, diksiyon eğitmeni Cihangir Göker, Ankara'da 77 yaşında vefat etti.
TRT Ankara Televizyonu'nda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının sunuculuğunu üstlenen Göker, 41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları kamuoyuna aktarmıştı.
Ankara'da 77 yaşında vefat eden Cihangir Göker'in naaşı 29 Haziran Pazartesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
TRT Genel Müdürü Eren'den başsağlığı mesajı
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, usta spiker Göker'in vefatı dolayısıyla Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.
Eren, "TRT'nin önemli isimlerinden emekli başspikerimiz, diksiyon ve etkili konuşma sanatının duayen ismi Cihangir Göker, hayata veda etti. Türkçenin doğru kullanımı için çok çalıştı, birçok insan yetiştirdi. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Medya dünyasından çok sayıda isme eğitim vermişti
Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden Göker, yıllarca görevini sürdürdüğü TRT'deki kariyerinin ardından, Başkent İletişim Akademisi'nde medya dünyasındaki birçok ünlü isme eğitim vermişti.
AA'ya 26 Eylül 2019'da Türk Dil Bayramı ve Türk dilinin yaşadığı sorunlar ile çözüm yollarına ilişkin verdiği röportajda, her Türk gencinin evinde mutlaka Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünü bulundurmasını öğütleyen Göker, "Dilini kaybeden milletler yok olmaya mahkum olur." ifadesini kullanmıştı. (ARŞİV) Eski TRT başspikeri Cihangir Göker vefat etti

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Cihangir, Ankara, Güncel, Haber

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