17.06.2019 20:57
Haberler»Güncel » Haber

(ARŞİV) Muhammed Mursi vefat etti - ANKARA

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, Türkiye ziyareti kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasında kredi anlaşması imzalanmıştı. Mursi, AK Parti 4. Büyük Olağan Kongresine katılıp konuşma yapmıştı. (Arşiv-30.09.2012). Başbakan Erdoğan'da Mursi'nin ziyaretinden 17 gün sonra Mısır'a giderek, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ziyaret etmişti. (Arşiv-17.11.2019)(ARŞİV) Muhammed Mursi vefat etti - ANKARA
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:32 Fotoğraf ek//Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde
21:32 Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"
21:30 Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına başsağlığı
21:29 Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir"
21:29 Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
21:29 BURSA İnegöl'de sağanak ve dolu
21:28 Burdur'da yağmur etkili oldu