Arşiv -Phillip Cocu'nun Sözleşmesi Feshedildi

13 Aralık 2018 Perşembe 11:34



13 Aralık 2018 Perşembe 11:34

- Phillip Cocu'nun sözleşmesi feshedildiİSTANBUL - Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sebebiyle takımdan gönderilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."