Arşiv) Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti - İstanbul

- Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman
'a ait arşiv görüntüleri Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti
İSTANBUL - Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman, Maltepe
'deki İstanbul
Onkoloji Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Aytaç Arman için yarın saat 12.00'de Beyoğlu
Atlas Sineması'nda bir tören düzenlenecek. Usta oyuncu perşembe günü memleketi Adana
'daki Kabasakal Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.
İstanbul, Aytaç Arman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA