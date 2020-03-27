Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Arşiv -Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

- Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

27.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:10
- Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızıl kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Arşiv -Yusuf Günay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kaynak: İHA

Etiketler: Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Haberin Videosu :

Arşiv -Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Arşiv -Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı! - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs F.Bahçe’yi de vurdu! 4 kişinin test sonucu pozitif çıktı Spor
Koronavirüs F.Bahçe'yi de vurdu! 4 kişinin test sonucu pozitif çıktı
PSG’den sağlık çalışanlarına dev yardım Spor
PSG'den sağlık çalışanlarına dev yardım
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı Spor
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı
G.Saray’da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Fatih Terim’in son durumuyla ilgili, kızı Buse’den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim’in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp’tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig’in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu

Son Dakika Spor Haberleri

15:06: Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs... - Spor 15:05: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması - Spor 14:58: Trabzonspor'dan Yener'e geçmiş olsun mesajı - Spor 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:55: Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi - Spor 14:54: Barış Ermiş mutfağını kafeteryaya çevirdi, gülümsetti - Spor 12:30: PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu - Spor 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:17: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı - Spor 12:08: Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor - Spor 12:04: Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı - Spor